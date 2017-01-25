Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов

В Лермонтове пассажиры общественного транспорта в маршрутке и автобусе могут получить световозвращатели, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 25 января специальными «карманами безопасности» оснастили десятки салонов общественного транспорта. Тканевый или полиэтиленовый карман укреплен с задней стороны пассажирского сидения, в нем – несколько световозвращающих наклеек и памятка для пешеходов о элементах безопасности и правил передвижения пешеходов. Это «ноу-хау» – «карманы безопасности» – лермонтовских автоинспекторов собираются применить на своих территориях и другие подразделения ГИБДД Ставрополья. Совсем скоро такими «карманами» оснастят общественный транспорт крупных городов.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/passazhiry_obschestvennogo_transporta_lermontova_mogut_vzyat_sve_99909.html