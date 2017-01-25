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25 января 2017 г.

Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов

Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов

В Лермонтове пассажиры общественного транспорта в маршрутке и автобусе могут получить световозвращатели, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 25 января специальными «карманами безопасности» оснастили десятки салонов общественного транспорта. Тканевый или полиэтиленовый карман укреплен с задней стороны пассажирского сидения, в нем – несколько световозвращающих наклеек и памятка для пешеходов о элементах безопасности и правил передвижения пешеходов. Это «ноу-хау» – «карманы безопасности» – лермонтовских автоинспекторов собираются применить на своих территориях и другие подразделения ГИБДД Ставрополья. Совсем скоро такими «карманами» оснастят общественный транспорт крупных городов.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/passazhiry_obschestvennogo_transporta_lermontova_mogut_vzyat_sve_99909.html
Фотография к статье Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов
Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов
Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Пассажиры общественного транспорта Лермонтова могут взять световозвращатели из специальных карманов
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