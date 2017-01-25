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Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
25 января 2017 г.

Общедомовые нужды посчитают по нормативам в январе

Коммунальные платежи

В платежных поручениях за январь 2017 года, поясняют в городском расчетном центре, жителям Ставрополя можно будет ознакомиться с полной информацией о затратах на общедомовые нужды по каждому виду ресурса.

«Ниже строки «содержание жилого помещения» будет указано «в том числе», и далее увидите, что плата за содержание общего имущества по каждому виду коммунального ресурса будет расшифрована и отражена отдельно. Этого требуют обновленные Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также рекомендует Министерство строительства и ЖКХ РФ для более полного информирования граждан о составе затрат на оплату жилищных услуг. При этом из платежек не исчезнут данные об объемах фактически потребленных коммунальных ресурсов, измеренных общедомовыми приборами учета», – рассказывает руководитель СГРЦ Светлана Фомина.

Таким образом, жители будут иметь возможность сравнить их с теми объемами, что предъявляются к оплате по нормативам, объяснили в расчетном центре Ставрополя. Этот анализ впоследствии понадобится и собственникам, и управляющим компаниям или ТСЖ для определения реальной стоимости услуг по статье «содержание жилого помещения».

Оборотная сторона платежки, характерная лишь для Ставрополя и формируемая по просьбам горожан в более упрощенной форме, останется без изменений.

СПРАВОЧНО: С января 2017 года верхний предел платы за ОДН, включаемый в состав платы за содержание жилого помещения, не может превышать соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, действующих по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Юлия ЮТКИНА
http://www.stapravda.ru/20170125/obschedomovye_nuzhdy_poschitayut_po_normativam_v_yanvare_99901.html
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Коммунальные платежи
Коммунальные платежи
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