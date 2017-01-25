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25 января 2017 г.

О проблемах Новоалександровского района говорили в правительстве Ставрополья

О проблемах Новоалександровского района говорили в правительстве Ставрополья

На первом в наступившем заседании правительства под председательством первого вице-премьера Ивана Ковалева проанализировали итоги работы местного самоуправления Новоалександровского района за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года.

Возглавившая рабочую группу по изучению положения дел территории заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина вначале рассказала о достижениях. Это безусловно передовой по части сельхозпроизводства район. Неслучайно на протяжении трёх последних лет неизменно занимает первое место в крае по сбору зерновых культур, наращивает прибыль от реализации продукции животноводства, занимает пятое место по производству молока. За период, который мониторила рабочая группа, реализованы 8 инвестпроектов общей стоимостью 646 миллионов рублей.

Обсудили также проблемы Новоалександровского муниципального района.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170125/o_problemakh_novoaleksandrovskogo_rayona_govorili_v_pravitelstve_99894.html
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О проблемах Новоалександровского района говорили в правительстве Ставрополья
О проблемах Новоалександровского района говорили в правительстве Ставрополья
Фото пресс-службы губернатора СК
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