О проблемах Новоалександровского района говорили в правительстве Ставрополья

На первом в наступившем заседании правительства под председательством первого вице-премьера Ивана Ковалева проанализировали итоги работы местного самоуправления Новоалександровского района за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года.

Возглавившая рабочую группу по изучению положения дел территории заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина вначале рассказала о достижениях. Это безусловно передовой по части сельхозпроизводства район. Неслучайно на протяжении трёх последних лет неизменно занимает первое место в крае по сбору зерновых культур, наращивает прибыль от реализации продукции животноводства, занимает пятое место по производству молока. За период, который мониторила рабочая группа, реализованы 8 инвестпроектов общей стоимостью 646 миллионов рублей.

Обсудили также проблемы Новоалександровского муниципального района.

http://www.stapravda.ru/20170125/o_problemakh_novoaleksandrovskogo_rayona_govorili_v_pravitelstve_99894.html