На Ставрополье водитель умер во время движения автомашины

24 января в 11 часов на 17-м километре автодороги «Солдато-Александровское – хутор Андреевский – Георгиевск» водитель «Лады Гранты» налетел на опору дорожного знака, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 63-летнего водителя, жителя поселка Новоульяновский, которая наступила еще во время движения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/na_stavropole_voditel_umer_vo_vremya_dvizheniya_avtomashiny_99917.html