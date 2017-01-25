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25 января 2017 г.

На Ставрополье водитель умер во время движения автомашины

В Советском районе водитель скончался во время движения автомашины

24 января в 11 часов на 17-м километре автодороги «Солдато-Александровское – хутор Андреевский – Георгиевск» водитель «Лады Гранты» налетел на опору дорожного знака, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 63-летнего водителя, жителя поселка Новоульяновский, которая наступила еще во время движения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/na_stavropole_voditel_umer_vo_vremya_dvizheniya_avtomashiny_99917.html
Фотография к статье На Ставрополье водитель умер во время движения автомашины
В Советском районе водитель скончался во время движения автомашины
В Советском районе водитель скончался во время движения автомашины
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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