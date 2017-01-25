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25 января 2017 г.

Мошенник под предлогом установки видеонаблюдения обманул пятигорчанку на 40 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Злоумышленник под предлогом продажи и установки специализированного оборудования для видеонаблюдения, убедил пятигорчанку передать ему предоплату 40 тысяч рублей. После получения денег он скрылся, но вскоре был задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/moshennik_pod_predlogom_ustanovki_videonablyudeniya_obmanul_pyat_99926.html
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