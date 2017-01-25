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25 января 2017 г.

Минераловодский округ не досчитался 60 млн рублей налогов

По поручению губернатора Владимира Владимирова полпред главы региона в муниципальном образовании Александр Коробейников провел в администрации Минераловодского городского округа и города Лермонтова совещания по подготовке мероприятий по увековечиванию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Также в связи с многочисленными жалобами от населения он встретился с руководством филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и представителями общественности. Высказано немало претензий к работе контролеров предприятия. Люди говорили о грубом и невнимательном отношении к своим просьбам. Вопрос рассмотрен на заседании Совета округа. В настоящий момент готовятся документы для представления руководству ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». О принятых решениях состоялся разговор с главой администрации городского округа Сергеем Перцевым, на которой шла речь и о причинах снижения налоговых поступлений в местный бюджет более чем на 60 млн. рублей, реализации майских Указов Президента РФ, ремонте спортивного комплекса «Олимпиец», проведении берегоукрепительных работ и расчистке русла рек Змейка и Джемуха.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170125/mineralovodskiy_okrug_ne_doschitalsya_60_mln_rubley_nalogov_99897.html
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