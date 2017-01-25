Месячник оборонно-массовой работы к 90-летию ДОСААФ России стартовал в Ставрополе

23 января 2017 года в актовом зале Колледжа Связи прошло открытие Всероссийского месячника оборонно-массовой работы посвященного 90-летию ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 года Главная задача общества патриотическое воспитание и подготовка к защите Родины.

С первых дней ОСОАВИАХИМ развернул широкую авиационную пропаганду. Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолет!» стал девизом молодежи 30-х.

С кружка планеристов и учебы в летной школе ОСОАВИАХИМа начинали прославленные авиаконструкторы Александр Сергеевич Яковлев, Олег Константинович Антонов, и конструктор Сергей Павлович Королев.

Всего с 1930 по 1941 годы ОСОАВИАХИМ выпустил более 270 тысяч летчиков и парашютистов. Задача создания Воздушного Флота молодой Республики Советов была решена.

В годы военных испытаний каждый третий военный летчик, носивший на груди Золотую Звезду Героя, являлся воспитанником ОСОАВИАХИМа. Неувядаемой славой покрыли себя воспитанники оборонного общества трижды Герои Советского Союза, маршалы авиации Александр Иванович Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб.

Заслуги были достойно оценены: в 1947 году Президиум Верховного Совета СССР наградил общество орденом Красного Знамени.

Значительный вклад внесли организации ДОСААФ в военно-патриотическое воспитание граждан. Особое значение приобрели месячники оборонно-массовой работы, первый из которых был проведен в 1963 года и посвящен годовщине Вооруженных Сил.

В 1977 году Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР награждено орденом Ленина.

С 2009 года велась работа по преобразованию оборонного общества. Её венцом стало постановление Правительства Российской Федерации "Об Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России". Он утвердил новый организационно-правовой статус, это новые ответственные и важные государственные задачи, решение которых будет способствовать дальнейшему продвижению ДОСААФ по пути укрепления общественно-государственных позиций, возрождению завещанной нам ветеранами славы оборонного общества как школы мастерства, школы патриотизма и мужества. На торжественном мероприятии присутствовали: представители Правительства и Думы Ставропольского края, администрации города. Ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных организаций, руководители организаций и учреждений ДОСААФ России Ставропольского края. Успехи Ставропольской краевой организации ДОСААФ России во многом обеспечиваются тесным взаимодействием и сотрудничеством с Правительством и Думой Ставропольского края, органами местного самоуправления. Свою заинтересованность и заботу край проявляет, выделяя материальные средства для проведения мероприятий военно-патриотической направленности.

«Благодарственными письмами» Губернатора Ставропольского края были награждены Куликв Олег Александрович, Жданов Павел Валентинович, Ковалевский Сергей Валентинович.

«Благодарственным письмом» Думы Ставропольского края были награждены Браташ Владимир Яковлевич, Бугаев Анатолий Никифорович.

Медалями «90 лет ДОСААФ» были награждены Кувалдина Ирина Владимировна, Марченко Петр Петрович. Грамотой Центрального Совета ДОСААФ России: Жданов Сергей Валентинович. Орденом «За заслуги» III степени: Душа Ольга Юрьевна.Орденом «За заслуги» II степени: Семендяева Елена Ивановна, Луценко Валентина Николаевна. Орденом «За заслуги» I степени: Князев Николай Андреевич.

Систему патриотического воспитания невозможно выстроить без участия общественных организаций, деятельность которых охватывает практически все направления жизни государства. Крупнейшей организацией, основная цель которой – воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к родине, является Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

В настоящее время ДОСААФ совместно со всеми структурами государственной власти и общественными объединениями растит истинных патриотов нашей страны, создает условия для комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Бесконечным примером патриотизма, героизма и беззаветной любви к Родине служит подвиг солдат Великой Отечественной войны. 71 год отделяет нас от легендарного мая 45 года, но и поныне в наших сердцах, в сердцах оставшихся в живых живут воспоминания о великом подвиге русского народа в борьбе за свободу родной земли.

Реализация программы патриотического воспитания подрастающего поколения проходит при активном участии Военного комиссариата.

Военный комиссариат – эти два слова звучат в жизни каждого мужчины. С постановки на учет в военном комиссариате начинается путь взросления будущего защитника Отечества, путь становления современного воина, готового брать ответственность за собственные дела и поступки, за благополучие и безопасность Родины.

http://www.stapravda.ru/20170125/mesyachnik_oboronnomassovoy_raboty_k_90letiyu_dosaaf_rossii_star_99896.html