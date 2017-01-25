Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге открыт для всех

Исаакий открыт для всех / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Как известно, более 198 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в Петербурге в пользование РПЦ. Ранее пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга сообщала, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается церкви в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в него станет бесплатным.

Тем не менее общественность обеспокоена судьбой уникального историко-культурного объекта. В ответ заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил: «Русская православная церковь никогда не мешала и не будет мешать туристам посещать переданные ей объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО; Исаакиевский собор, как и Троице-Сергиева лавра и Новодевичий монастырь, будет открыт абсолютно для всех. Это предполагает уже сам статус его как памятника ЮНЕСКО.

http://www.stapravda.ru/20170125/isaakievskiy_sobor_v_sanktpeterburge_otkryt_dlya_vsekh_99891.html