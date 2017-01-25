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25 января 2017 г.

Директор управляющей компании на Ставрополье осуждена за взятку

Л. Хабилаева, генеральный директором ООО «УК ЖКХ Андроповское» Андроповского района признана виновной в даче взятки должностному лицу. В суде установлено, что она фиктивно трудоустроила дворником дочь в возглавляемую ею организацию, а когда сотрудники полиции начали проводить проверку, поняла, что ей грозит уголовное дело. За отказ в его возбуждении и за ускоренный возврат изъятых компьютерной техники и документов женщина предложила, а затем лично передала взятку в 70 тысяч рублей должностному лицу, действующему в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Суд признал Хабилаеву виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 140 тысяч рублей. Осужденная также лишена права занимать руководящие должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления на срок 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/direktor_upravlyayuschey_kompanii_na_stavropole_osuzhdena_za_vzy_99927.html
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