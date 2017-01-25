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25 января 2017 г.

День студента невинномысская молодежь встречает на льду

В День российского студенчества в Ледовом дворце Невинномысска проходят традиционные «Веселые старты на льду». Организатором мероприятия выступает комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города.

На лед выйдут семь команд – Невинномысского химического и индустриального колледжей, колледжа Невинномысского государственного гуманитарно-технического института, энергетического и экономико-правового техникумов, Невинномысского технологического института, Невинномысского института экономики, управления и права и Невинномысского государственного гуманитарно-технического института.

Как рассказали в администрации города, участников «Весёлых стартов на льду» ждёт насыщенная программа: «Визитная карточка команды» и «Разминка», конкурсы «Клюшка-шайба», «Змейка», «Ледянка», командная эстафета.

По итогам соревнований победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170125/den_studenta_nevinnomysskaya_molodezh_vstrechaet_na_ldu_99900.html
Фотография к статье День студента невинномысская молодежь встречает на льду
День студента в Невинномысске встретят на льду
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