2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
25 января 2017 г.

Члены банды, грабившей школьников, осуждены в Пятигорске

Суд

Вынесены приговоры в отношении Мурата Альбекова, Виталия Гедмишхова и их несовершеннолетнего знакомого. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в грабежах, сообщили в краевом управлении СКР. 28 марта 2016 года Альбеков и Гедмишков у входа в парк имени Кирова Пятигорска, применив насилие к школьнику, забрали у него мобильный телефон стоимостью 19 тысяч рублей. В этот же день и на том же месте Альбеков со своим несовершеннолетним знакомым забрали у местного жителя телефон стоимостью 2700 рублей. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда Альбекову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Гедмишкову – в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а их несовершеннолетнему знакомому – в виде 7 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/chleny_bandy_grabivshey_shkolnikov_osuzhdeny_v_pyatigorske_99920.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Члены банды, грабившей школьников, осуждены в Пятигорске
За долг у жительницы Ставрополья забрали квартиру и земельные участки
Невинномысского грабителя задержали в подмосковном Подольске
Мошенник из Интернета задержан в Шпаковском районе
Судебные приставы помогли получить зарплату парикмахеру из Ставрополя
Пятигорск
Пятигорчанин заплатил долг после запрета на выезд на свадьбу родственников в Баку
Выставку «Боюсь не смерти я…» в Пятигорске посвятили Михаилу Лермонтову
Рисунки на снегу юных пятигорчан призывают к безопасности на дорогах
Два человека попали в реанимацию после опрокидывания автомобиля в Пятигорске
Игрок команды КВН возглавил фотопроект «За безопасность дорожного движения» в Пятигорске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!