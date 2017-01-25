Члены банды, грабившей школьников, осуждены в Пятигорске

Вынесены приговоры в отношении Мурата Альбекова, Виталия Гедмишхова и их несовершеннолетнего знакомого. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в грабежах, сообщили в краевом управлении СКР. 28 марта 2016 года Альбеков и Гедмишков у входа в парк имени Кирова Пятигорска, применив насилие к школьнику, забрали у него мобильный телефон стоимостью 19 тысяч рублей. В этот же день и на том же месте Альбеков со своим несовершеннолетним знакомым забрали у местного жителя телефон стоимостью 2700 рублей. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда Альбекову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Гедмишкову – в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а их несовершеннолетнему знакомому – в виде 7 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/chleny_bandy_grabivshey_shkolnikov_osuzhdeny_v_pyatigorske_99920.html