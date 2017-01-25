Ансамбль «Ставрополье» порадовал концертом жителей Петровского района
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» порадовал сольным концертом жителей Петровского района. В Доме культуры поселка Рогатая Балка более 200 человек смогли познакомиться с ярким репертуаром прославленного коллектива. Профессиональные артисты такого уровня не часто балуют своим вниманием селян, а вот «Ставрополье» начинает с малых провинциальных сцен, где и встречает самого благодарного зрителя. В Рогатой Балке выступление было принято с восторгом, прозвучали слова признательности замечательному коллективу от ветеранов Великой Отечественной войны, от администрации села, а книга отзывов ансамбля пополнилась благодарностями зрителей.
А 24 января «Ставрополью» так же горячо аплодировали в селе Казьминском Кочубеевского района.