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25 января 2017 г.
Потомки помнят / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

74-ю годовщину освобождения от немецких оккупантов отметили в Ипатово

В Ипатово состоялись торжества, посвященные 74-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, в которых приняли участие сотни горожан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Люди пришли, чтобы почтить память воинов, которые ценой жизни отстояли родную землю, поблагодарить ветеранов за их подвиг.

С 7 августа 1942 года по 21 января 1943-го район находился в оккупации. Гитлеровцы разрушили многие объекты, расстреляли более сотни мирных жителей. В ходе торжественного мероприятия почетную вахту у мемориала воинам Гражданской и Великой Отечественной войн несли воспитанники Поста № 1 города Ипатово. В местном краеведческом музее в этот день работала тематическая выставка «Они сражались за край, район, Отечество».

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170125/74yu_godovschinu_osvobozhdeniya_ot_nemetskikh_okkupantov_otmetil_99882.html
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