26-летний водитель погиб в перевернувшейся «Десятке» в Георгиевском районе

24 января в 23 часа на 21-м километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск» водитель автомашины «ВАЗ-21101» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 26-летний житель станицы Лысогорская – скончался, 27-летний пассажир был доставлен в больницу. Оба участника аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170125/26letniy_voditel_pogib_v_perevernuvsheysya_desyatke_v_georgievsk_99916.html