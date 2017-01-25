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25 января 2017 г.

26-летний водитель погиб в перевернувшейся «Десятке» в Георгиевском районе

В Георгиевском районе в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель

24 января в 23 часа на 21-м километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск» водитель автомашины «ВАЗ-21101» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 26-летний житель станицы Лысогорская – скончался, 27-летний пассажир был доставлен в больницу. Оба участника аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170125/26letniy_voditel_pogib_v_perevernuvsheysya_desyatke_v_georgievsk_99916.html
Фотография к статье 26-летний водитель погиб в перевернувшейся «Десятке» в Георгиевском районе
В Георгиевском районе в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель
В Георгиевском районе в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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