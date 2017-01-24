…Радостный детский визг, смех, хлопанье в ладоши. Кого же так могут встречать полтора десятка малышей? Деда Мороза? Сказочную волшебницу? Фокусника, который достал из своей шляпы и роздал каждому по вкусному эскимо? А вот и нет! Так ребятня из невинномысского детского сада №50 «Светофорик» ежедневно приветствует своего воспитателя – Зоряну Михайловну Гребеник.

Когда мы с героиней нашего рассказа зашли в ее группу, воспитатель предложила обрадовавшимся ее появлению ребятам «поиграть в сказки». Уговаривать никого не пришлось. И вот уже Зоряна Михайловна перевоплотилась в спящего кота Котофея, вокруг которого осмелевшие мышки водят хоровод. А вот она подсказывает ребятам, как отогнать злого волка от домика, где живут храбрые, но легкомысленные поросята… Оказывается, нужно просто подуть на «серого» изо всех сил и тот убежит.

Отметим, повод для встречи с Зоряной Гребеник был нерядовой. Недавно она стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017». А значит, вскоре представит Невинномысск на краевом этапе творческого состязания. Как рассказала сама Зоряна Михайловна, никем иным, как воспитателем, она себя никогда не видела. И мечта воплотилась в жизнь. Но! В упомянутом конкурсе решила принять участие только тогда, когда поняла: накопленного за пятнадцать лет работы опыта хватит, чтобы представить свои педагогические наработки на суд строгого жюри.

Как призналась моя собеседница, самым сложным для нее был заочный этап, где требовалось показать знание современных технологий воспитания и обучения детей. Ведь, когда не видишь своих «соперников», сложно понять, каков лично твой профессиональный уровень. Слово «соперники» мы поставили в кавычки не зря. Все воспитатели детских садов Невинномысска – единомышленники, которые постоянно делятся друг с другом опытом. Вот и в ходе конкурса прошли открытые занятия с воспитанниками садиков, мастер-классы, предусмотрено было также выступление с публичной лекцией, участие в «Профессиональном разговоре».

В суперфинал же прошли восемь из шестнадцати лучших педагогов города. Завершающим этапом для них стало выступление на сцене с творческими номерами, в которых нужно было представить свои версии известных и любимых малышней мультфильмов.

Подчеркнем: Зоряна Гребеник – человек активный, творческий. Ей на многое хватает времени. Победа в Международном интернет-конкурсе для педагогов «Здравствуйте, дети», диплом второй степени всероссийского конкурса в номинации «Лучший мастер-класс педагога по рисованию», успешное участие во всероссийских же конкурсах «Лучший мастер класс», «Педагогический проект», «Современный детский сад» – это еще не все. Она также руководит методическим объединением, тематика которого – развитие художественных способностей детей. Участие в городских педагогических семинарах, советах, Рождественских чтениях – и здесь героиня нашего рассказа на высоте.

Но больше всего ее радуют не собственные достижения, а успехи воспитанников. Тут тоже есть о чем рассказать. Например, в позапрошлом году Настя Пономаренко заняла первое место в номинации «Моя семья» первого открытого интернет-конкурса детского и молодежного творчества. А Вика Гузлаева – победитель международного детского художественного конкурса «Вместе – в космические дали». Множество наград и у других воспитаников Зоряны Михайловны.

Ну а любимое детище Зоряны Гребеник сегодня – разрабатываемая ею, с учетом опыта предшественников, система речевого развития дошкольников через театрализованную деятельность. Проще говоря, постановка, просмотр мини-спектаклей (с учетом возраста ребятишек) позволяют малышам успешно овладевать родной речью. Детский театр – дело серьезное, требующее научного подхода. Игровые ситуации, задание на развитие пантомимики, рекомендации для родителей – важно это и многое другое.

Есть уже и зримый результат работы. Так, специальная диагностика показала, что интересны игры-сказки абсолютно всем задействованным в них детям. А главное, игра в театр пополнила словарь юных актеров, сделала более выразительной их речь. Да и общаются со своими сверстниками, а также со взрослыми такие малыши более уверенно.

От себя добавим – никакие, даже самые современные методики и технологии не заменят важнейшее качество педагога дошкольного учреждения – любовь к детям. Излишне говорить о том, есть ли это качество у Зоряны Гребеник. А уже после беседы с ней автор этих строк понял, кого же напоминает героиня нашего рассказа. Сказочную фею с необычным, красивым именем, рядом с которой каждому малышу комфортно, приятно, весело и интересно!

http://www.stapravda.ru/20170124/zoryana_grebenik__pobeditel_konkursa_vospitatel_goda2017_v_nevin_99850.html