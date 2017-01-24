Житель Труновского района пытался откупиться от обязательных работ

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка Сухой Лог Труновского района, подозреваемого в даче взятки, рассказали в краевом управлении СКР. 28 ноября 2016 года мужчина в служебном кабинете филиала по Труновскому району уголовно-исправительной инспекции УФСИН России по СК передал 20 тысяч рублей начальнику филиала, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Деньги должны были пойти на то, чтобы начальник разрешил не отрабатывать 270 часов обязательных работ, назначенных приговором мирового судьи.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/zhitel_trunovskogo_rayona_pytalsya_otkupitsya_ot_obyazatelnykh_r_99857.html