Женщина с дочкой погибли в пожаре в Ставропольском крае

Следственные органы Петровского района проводят проверку по факту смерти 36-летней женщины и ее 7-летней дочери в результате пожара. Ночью 24 января в одной из комнат частного домовладения в селе Шангала случился пожар. Погибли жившие в доме женщина и ее дочь. Их тела утром нашел вернувшийся с работы сожитель женщины. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Признаков того, что было совершено преступление, следователи пока не нашли, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170124/zhenschina_s_dochkoy_pogibli_v_pozhare_v_stavropolskom_krae_99859.html