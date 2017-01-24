2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
24 января 2017 г.

Женщина с дочкой погибли в пожаре в Ставропольском крае

Следственные органы Петровского района проводят проверку по факту смерти 36-летней женщины и ее 7-летней дочери в результате пожара. Ночью 24 января в одной из комнат частного домовладения в селе Шангала случился пожар. Погибли жившие в доме женщина и ее дочь. Их тела утром нашел вернувшийся с работы сожитель женщины. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Признаков того, что было совершено преступление, следователи пока не нашли, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170124/zhenschina_s_dochkoy_pogibli_v_pozhare_v_stavropolskom_krae_99859.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
Женщина с дочкой погибли в пожаре в Ставропольском крае
В Шпаковском районе в результате лобового столкновения один человек погиб, трое – в больнице
Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус
На Ставрополье попавший в ДТП водитель сбежал с места, оставив двух раненых пассажирок
Два человека попали в реанимацию после опрокидывания автомобиля в Пятигорске
Петровский район
Неисправность в дымоходе едва не лишила пожилую женщину жилища в Петровском районе
85 кг мёда украли у жителя села на Ставрополье
Работники украли скот и птицу из фермы в Петровском районе
К воспитанникам Светлоградского детского приюта приехал Дедушка Мороз
На Ставрополье задержан мужчина, похитивший скот на 190 тысяч рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!