Застраховал жизнь – получи налоговый вычет / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

ЗАКОНный интерес

Сегодня в рамках нашей рубрики вновь обращаемся к корректировкам Налогового кодекса. С 2017 года намного проще в оформлении станет социальный налоговый вычет для тех, кто добровольно страхует свою жизнь. Соответствующий закон недавно подписал президент Владимир Путин.

По большому счету, власти приравняли траты россиян на страхование к расходам на лечение и обучение: во всех этих случаях вычеты можно будет получить на одинаковых условиях.

О нюансах новшеств в налоговом законодательстве мы попросили рассказать нашего постоянного эксперта, руководителя «Юридического агентства «СРВ» Романа САВИЧЕВА (в этом году агентство в очередной раз включено в число победителей по ряду номинаций авторитетного рейтинга «Право.ru-300»).

– Главный тезис в данном случае можно свести к тому, что налоговый вычет за добровольную страховку будет совсем легко получить. И вашим помощником может стать бухгалтер на работе, – поясняет Р. Савичев. – Дело в том, что ранее гражданину требовалось самостоятельно заполнить налоговую декларацию. Казалось бы, это всего одна бумага и визит в инспекцию. Однако некоторых пугают даже такие, в общем-то, несложные вещи. А кому-то просто жалко на это времени, особенно если сумма совсем небольшая. Теперь же получить вычет, застраховав жизнь, можно будет напрямую через работодателя, причем, и это еще одно новшество, не дожидаясь окончания налогового периода.

Напомню, что возможность получать вычет по взносам на страхование жизни – 13 процентов от суммы вложенной за год – была предоставлена нашим гражданам с 2015 года. Есть всего два ограничения, которые пока сохранены. Они заключаются в том, что договор должен быть заключен на срок не менее пяти лет. Кроме того, что касается суммы, то вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период. При этом договор может быть заключен со страховой организацией как в пользу налогоплательщика по НДФЛ, так и в пользу его супруги, родителей или детей.

Что нужно сделать для получения вычета? Подать работодателю документы, подтверждающие фактические расходы по добровольному страхованию жизни. С остальными нюансами разберется бухгалтерия.

Кстати, страхование жизни при своей немаленькой цене в нашей стране набирает обороты. По отзывам экспертов, в последнее время это чуть ли не самый быстрорастущий сегмент рынка страхования. В частности, по данным, которые приводит Центробанк, за январь – сентябрь 2016 года сборы по страхованию жизни увеличились на 66,7 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 147,5 миллиарда рублей. Выплаты по этому виду страхования увеличились на 28,7 процента, достигнув цифры в 21,6 миллиарда рублей. По итогам года ожидаются еще более впечатляющие результаты.

Объяснить спрос можно в числе прочего тем, что популярностью среди россиян наконец стали пользоваться так называемые инвестиционные программы. Они кардинально отличаются от классических рисковых продуктов, когда человек вносит разовый взнос, получает полис, а потом, при наступлении страхового случая, – выплату. Добровольное страхование жизни приносит застрахованным еще и дополнительный доход, что может в некотором плане заменить такой инструмент приумножения средств, как банковские депозиты. Считается, что накопительное страхование жизни эффективно, если хочется накопить на достойную жизнь на пенсии или на образование детей.

Во Всероссийском союзе страховщиков вообще уверены, что дальнейшее развитие страхования жизни в нашей стране позволит увеличить социальную защищенность населения и в перспективе поможет снять напряженность с пенсионным обеспечением. На это вполне можно надеяться, учитывая зарубежный опыт. В развитых странах именно с продуктов страхования жизни люди начинают строить свое финансовое благополучие. Хотя ясно, что такие перемены для нашей страны – дело отнюдь не ближайшего будущего.

В свое время я уже предостерегал читателей и здесь повторю еще раз: только ни в коем случае не спешите в своем выборе и не реагируйте на первую попавшуюся на глаза рекламу. Накопительная страховка жизни – это полис на десятки лет, потому во главу угла нужно ставить надежность страховщика, а не сиюминутную выгоду. Как долго выбранная вами компания существует на рынке, какова ее репутация? Где она перестраховывает риски? Что говорят клиенты о ее работе? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/zastrakhoval_zhizn__poluchi_nalogovyy_vychet_99818.html