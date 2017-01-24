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24 января 2017 г.

Юбилей стихотворения Симонова «Жди меня» отметили в Александровском районе

В Александровском районе вспомнили о юбилее стихотворения Константина Симонова «Жди меня»

Работники СДК села Северного Александровского района, сообщили в его администрации, провели литературно-поэтический вечер «Просто ты умела ждать», посвященный 75-летию первой публикации стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Впервые оно было опубликовано в газете «Правда» 14 января 1942 года и сразу стало очень популярным. И даже сейчас, спустя 75 лет, «Жди меня» по-прежнему не теряет своей прелести, чистоты и возвышенности. Когда у Симонова спросили, какова история создания этого знаменитого стихотворения? Он ответил: «У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была на Урале, в тылу, и я ей написал письмо в стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и стало стихотворением».

На литературно-поэтическом вечере это стихотворение звучало в исполнении участников кружка художественного слова «Созвучие». Каждый исполнитель вложил свою интонацию, свою нотку.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/yubiley_stikhotvoreniya_simonova_zhdi_menya_otmetili_v_aleksandr_99824.html
Фотография к статье Юбилей стихотворения Симонова «Жди меня» отметили в Александровском районе
В Александровском районе вспомнили о юбилее стихотворения Константина Симонова «Жди меня»
В Александровском районе вспомнили о юбилее стихотворения Константина Симонова «Жди меня»
Фото из архива администрации Александровского района
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