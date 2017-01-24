Выставка о героях-освободителях открылась в Ставрополе

Героям-освободителям / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Накануне очередной годовщины освобождения Ставрополя от немецко-фашистской оккупации в детской школе искусств № 4 открылась тематическая выставка «Героям-освободителям города Ставрополя посвящается». Как известно, наш город находился в оккупации долгих 170 дней. И в своих работах юные воспитанники школы искусств постарались выразить личную позицию к тем страшным событиям.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170124/vystavka_o_geroyakhosvoboditelyakh_otkrylas_v_stavropole_99809.html