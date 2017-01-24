Фотография к статье Выставка о героях-освободителях открылась в Ставрополе
Выставка о героях-освободителях открылась в Ставрополя
Накануне очередной годовщины освобождения Ставрополя от немецко-фашистской оккупации в детской школе искусств № 4 открылась тематическая выставка «Героям-освободителям города Ставрополя посвящается». Как известно, наш город находился в оккупации долгих 170 дней. И в своих работах юные воспитанники школы искусств постарались выразить личную позицию к тем страшным событиям.