Ветеранская организация отдела МВД России по Кочубеевскому району стала лучшей в крае

Лучшая ветеранская организация / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Ветеранская организация отдела МВД России по Кочубеевскому району стала лучшей в системе полиции Ставрополья по итогам краевого конкурса. Председатель совета ветеранов отдела полковник милиции в отставке Владимир Калинин более 25 лет отдал работе в органах внутренних дел. Организация оказывает помощь как начинающим, так и действующим сотрудникам правоохранительных органов, ветеранам МВД, семьям погибших, рассказали в ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170124/veteranskaya_organizatsiya_otdela_mvd_rossii_po_kochubeevskomu_r_99838.html