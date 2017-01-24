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24 января 2017 г.

Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус

Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус

23 января около 13 часов 30 минут на автодороге «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» (территория Предгорного района) водитель автомобиля «ФольксвагенКрафтер» налетел на препятствие – металлическое ограждение, автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу отправили водителя микроавтобуса – 50-летнего жителя поселка Горячесводского. В момент ДТП в салоне микроавтобуса был один пассажир, ему помощь медиков не понадобилась.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/vblizi_pyatigorska_perevernulsya_mikroavtobus_99855.html
Фотография к статье Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус
Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус
Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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