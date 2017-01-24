Вблизи Пятигорска перевернулся микроавтобус

23 января около 13 часов 30 минут на автодороге «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» (территория Предгорного района) водитель автомобиля «ФольксвагенКрафтер» налетел на препятствие – металлическое ограждение, автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу отправили водителя микроавтобуса – 50-летнего жителя поселка Горячесводского. В момент ДТП в салоне микроавтобуса был один пассажир, ему помощь медиков не понадобилась.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/vblizi_pyatigorska_perevernulsya_mikroavtobus_99855.html