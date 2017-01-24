В Ставропольском крае подорожали молочные продукты

Молоко опять «убежало» / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

В последние дни в редакцию «Ставрополки» поступило немало телефонных звонков от возмущенных жителей краевого центра о заметно подорожавшей продукции АО «Молочный комбинат «Ставропольский» – в среднем на девять процентов.

Фото: из архива газеты «СП»

Впрочем, ситуация не нова. Она возникает всякий раз в межсезонье, когда производство молока в сельхозпредприятиях падает, поневоле провоцируя определенный дефицит сырья для переработчиков. К слову, Ставрополье производит лишь 78 процентов молока от потребности региона.

По данным последнего ценового мониторинга на социально значимые продукты и сырье – молоко, мясо, муку, – который проводит комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, оптово-отпускные цены на молоко и кисломолочную продукцию подскочили от семи с половиной до десяти процентов. К примеру, на питьевое молоко жирностью два с половиной процента – с 41 до 45 рублей за литр.

В свою очередь, в отделе сбыта АО «Молочный комбинат «Ставропольский» пояснили, что подорожание – вынужденный шаг, так как в конце 2016 года поставщики подняли цены на сырье и кроме того произошло повышение тарифов на энергоносители и воду – на 5,7 процента, горюче-смазочные материалы подорожали на 13, а тароупаковочные материалы – на 10 процентов.

Теперь даже простому покупателю, не имеющему талантов в сфере экономического прогнозирования, понятно, что в ближайшее время может начаться цепная реакция в повышении цен, поскольку АО «Молочный комбинат «Ставропольский» – очень крупное перерабатывающее предприятие, которое принимает сырье примерно у половины крупных производителей региона. По предварительным данным, в связи с ростом закупочных цен на сырое молоко в январе намерены поднять расценки на свои продукты ОАО «Сыродел» Ипатовского района, в феврале – ОАО «Буденновскмолпродукт», ООО «Пятигорский молочный комбинат», ООО «Молоко» Новоалександровского района.

Между тем у отраслевых сельхозпроизводителей своя правда. Цены на сырье они подняли тоже не от хорошей жизни: из-за подорожавших «горючки», энергоресурсов, кормовой базы, специализированного оборудования, нередко импортного производства, и запчастей к нему. Так, по сравнению с декабрем прошлого года в январе нынешнего крестьяне повысили закупочные цены на сырое молоко от 2 до 18 процентов. К примеру, для АО «Молочный комбинат «Ставропольский» – на двенадцать процентов, ОАО «Сыродел» – на три, для ОАО «Буденновскмолпродукт» – на десять, ООО «Пятигорский молочный комбинат» – на два. А сырье для ООО «Молоко» Новоалександровского района подорожало аж на тринадцать процентов!

Само собой, не остались в стороне и перекупщики – индивидуальные предприниматели, занимающиеся сбором молока у населения и его поставками на перерабатывающие заводы. Ведь не секрет, что большая часть выручки от таких сделок оседает именно в их карманах. Для края это довольно серьезная проблема, ибо более половины молока производится именно в малом секторе – в личных подсобных хозяйствах населения, которые не могут напрямую продать его переработчикам из-за незначительных объемов. В результате появляются посредники, которые и формируют товарные партии сырья. Выходом из ситуации, в том числе по регулированию ценовой ситуации в этой сфере, могла бы стать крестьянская кооперация. Пока же владельцы ЛПХ вынуждены сдавать продукцию по старинке, теряя часть прибыли.

Выйти на уровень самообеспеченности по молоку – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед краем, напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. В этом году в бюджете края предусмотрено более 114 миллионов рублей, которые в виде грантов пойдут на приобретение технологического оборудования или племенного поголовья для молочно-товарных ферм. Ожидается, что благодаря господдержке к 2021 году численность буренок в сельскохозяйственных организациях превысит 28 тысяч, на 35 процентов больше к уровню прошлого года. «Нам нужна своя сырьевая база, которая обеспечит жителей региона качественным свежим продуктом по доступным ценам», – подчеркнул Алексей Руденко.

В нынешней же ценовой ситуации придется еще детально разобраться, убежден первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань:

– В ближайшее время мы обязательно задействуем министерство сельского хозяйства края и комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности. Им предстоит детально изучить ситуацию, связанную с повышением оптово-отпускных цен на молоко и молочную продукцию, выяснив, насколько обоснованно подняли цены как производители сырья, так и его переработчики, произошло ли это действительно по объективным причинам. Причем такой анализ коснется не только АО «Молочный комбинат «Ставропольский», но и всех отраслевых перерабатывающих предприятий Ставрополья. Напомню, молочная отрасль – одно из стратегических направлений продовольственной безопасности региона. Все игроки продовольственного рынка в этом сегменте должны находиться в равных условиях. Никаких преимуществ ни у кого быть не должно, в том числе и ценовых.

Эксперты-оптимисты не исключают, что весной, когда начнется массовый отел поголовья и увеличатся надои, цены на промышленную «молочку» могут несколько стабилизироваться и даже пойти вниз. Однако верится в это с трудом, ибо мы, покупатели, с подобным практически не встречаемся. Ведь, как известно, ничего нет более постоянного, чем временное...

http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropolskom_krae_podorozhali_molochnye_produkty_99840.html