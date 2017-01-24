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Криминальный студент / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В Ставрополе студент подделал экзаменационный лист

В Ставрополе сотрудники полиции задержали студента одного из вузов краевого центра, подозреваемого в подделке документов.

Он умудрился сделать отметку о сдаче зачетов и представил в учебно-методическую часть подложный экзаменационный лист. Студент уже признался в подделке, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropole_student_poddelal_ekzamenatsionnyy_list_99865.html
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