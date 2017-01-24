В Ставрополе стартовал 23-й фестиваль фантастики

«Бестиарий: мир невиданных существ» / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Вот так загадочно – как и положено жанру – звучит тема нынешнего, ХХlll краевого фестиваля фантастики, проводимого краевой библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой. За более чем два десятилетия фестиваль-конкурс обрел статус весьма популярной и привлекательной акции, открыл немало имен юных талантов, год за годом завоевывая все новые поколения любителей фантастики. Сегодня без него уже невозможно представить общую палитру культурной жизни края. Даже его организаторы удивляются живучести своего детища. А объясняется все, наверное, просто: молодым людям, в какое бы время они ни жили, нужны такие творческие акции как выход неуемной молодой активности, возможность общения со сверстниками.

-Затевая фестиваль фантастики, никак не предполагала, что он задержится в нашем арсенале так надолго, – с удовлетворением признается директор библиотеки Людмила Игнатова. – Конечно, нас не может не радовать, что наши многолетние усилия не прошли даром, что фестиваль не просто сохранился, но и развивается, что молодежь приходит в библиотеку, не расстается с хорошей литературой. В этом году наш фестиваль обрел имя и отныне будет называться в честь известного ставропольского писателя-фантаста Василия Звягинцева, ушедшего из жизни в прошлом году. Василий Дмитриевич с самых первых лет фестиваля был нашим добрым другом и помощником, проявлял огромное внимание к одаренным ребятам, и они отвечали нашему фантасту-классику искренним уважением. Как и все сотрудники библиотеки, любившие этого замечательного человека.

Ну а теперь о фестивале 2017 года. При содействии друзей библиотеки писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко тема была найдена в глубинах истории. Разумеется, цепляет взгляд слово «бестиарий»: что это за зверь? Оказывается, в Средние века бестиариями назывались сборники зоологических статей, в которых в прозе и стихах подробно описывались различные животные, главным образом с аллегорическими и нравоучительными целями. В данном случае для нас особенно любопытно то, что очень часто в бестиариях появлялись статьи, где подробно, с иллюстрациями описывались животные, на самом деле не существующие, например дракон, василиск, мантикора, химера. А еще можно припомнить древнегреческих кентавров и сатиров, древнеегипетских сфинксов, древнеславянских русалок и змей-горынычей… Причем в ранней истории природа нередко воспринималась ареной противостояния добрых и злых сил, а юное человечество напряженно пыталось осмыслить взаимосвязь мира телесного и мира духовного, и в этой работе ума и фантазии невероятные образы играли важную роль. В наши дни бестиариями вполне можно считать творения известных писателей-фантастов. И не случайно основными именами нынешнего фестиваля выбраны Кир Булычёв, Александр Волков, Льюис Кэрролл. На примере их творчества библиотека для молодежи предлагает юным авторам перенестись в мир воображения и приводит в качестве эпиграфа к теме оригинальное высказывание колумбийского писателя и мыслителя ХХ века Николаса Гомеса Давилы: «Воображение – единственное место во Вселенной, где можно жить». Интересная мысль...

Итак, участникам конкурса предстоит подумать над книгой (точнее, ее содержанием), в которой фигурируют описания животных, не существующих в реальности. Какой будет bestia каждого конкурсанта, зависит от силы его воображения и выбранного произведения. Как будет выглядеть это фантастическое существо, которого юный автор хотел бы видеть рядом с собой или в своих снах, кого бы он испугался, с кем бы боролся или подружился? Организаторы предлагают ребятам посмотреть сквозь фильтр своих фантазий на героев произведений Кира Булычёва, Александра Волкова, Льюиса Кэрролла. При этом даже вполне обычное домашнее животное можно занести в бестиарий конкурса: все зависит от того, каким взглядом на него смотреть… Ну а потом впечатления от прочитанного постараться изложить в своем литературном сочинении, в картинах и поделках. Основные направления, как всегда, объединены в Положении о конкурсе «Юный фантаст – 2017». (Полный текст Положения и дополнительная информация на сайте http://www.stavkub.ru и в группе в ВKонтакте «Библиотека для МОЛОДЕЖИ» https://vk.com/stavkbm).

Работы, присланные на конкурс, должны отражать основную идею прочитанного фантастического произведения. Учитываются владение литературным словом, метафоричность, образность, эмоциональность, оригинальность сюжета, гуманизм главных героев, индивидуальный творческий почерк. До середины марта работы принимаются в краевой библиотеке для молодёжи по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, тел. 28-32-64; younglib.stv@gmail.com, с пометкой «Фантастика». Церемония награждения состоится 30 марта 2017 года в 11.00.

Как известно, со второго фестиваля фантастики берет начало традиция специальных ежегодных выпусков «Литературной гостиной» «Ставропольской правды» с публикацией лучших работ. Благодаря им наш читатель получает уникальную возможность познакомиться с творчеством литературно одаренных юных фантастов. Конечно, не все они станут писателями, но творческая жилка юных дарований, хочется верить, получает некий благотворный импульс на долгие годы.

http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropole_startoval_23y_festival_fantastiki_99817.html