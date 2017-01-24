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24 января 2017 г.
Задача – преодолеть кризис / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

В Ставрополе назначен новый руководитель муниципального пассажирского автопредприятия

Новым руководителем пассажирского автопредприятия Ставрополя назначен Алексей Бушман. До этого он возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Фаун», которое за четыре года преодолело финансовые проблемы, увеличив доходы почти в четыре раза. Вывести СМУ АТП из кризиса и способствовать финансовому оздоровлению автопредприятия – такова главная задача назначенного директора.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropole_naznachen_novyy_rukovoditel_munitsipalnogo_passazhi_99843.html
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