В Ставрополе назначен новый руководитель муниципального пассажирского автопредприятия

Задача – преодолеть кризис / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Новым руководителем пассажирского автопредприятия Ставрополя назначен Алексей Бушман. До этого он возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Фаун», которое за четыре года преодолело финансовые проблемы, увеличив доходы почти в четыре раза. Вывести СМУ АТП из кризиса и способствовать финансовому оздоровлению автопредприятия – такова главная задача назначенного директора.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170124/v_stavropole_naznachen_novyy_rukovoditel_munitsipalnogo_passazhi_99843.html