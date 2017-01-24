23 января в 9 часов 30 минут водитель автомашины «Ссан Йонг», двигаясь по автодороге «Ростов-на-Дону – Ставрополь», не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомашиной «БИД», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте происшествия умер пассажир «СангЙонга» – 66-летний житель Ставрополя. Были госпитализированы водитель этого автомобиля, водитель «БИДа» – 28-летняя жительница Магнитогорска и 76-летний пассажир, житель села Красногвардейского.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/v_shpakovskom_rayone_v_rezultate_lobovogo_stolknoveniya_odin_che_99856.html