В Кочубеевском районе обороты малых и средних предприятий выросли на четверть

Более 17 миллиардов рублей составил в прошедшем году оборот малых и средних предприятий Кочубеевского района. Это выше показателей предыдущего периода на 25 процентов. Благодаря малому бизнесу в районе также было создано 137 новых рабочих мест.

Еще один момент: в 2016 году доля налогов в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 37 процентов от общего объема налоговых поступлений в районную казну. И здесь отмечен рост по сравнению с 2015 годом на 3,7 процента.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, весьма успешное развитие предпринимательства зиждется на двух «китах». Это, во-первых, профессионализм и настойчивость самих предпринимателей. Во-вторых, малому бизнесу оказывается организационная и консультационная помощь, в том числе и регионального уровня.

Если же говорить об уровне районном, нельзя не упомянуть конкурсное предоставление муниципальных грантов. Как признают сами местные власти, пока что размер поддержки в денежном выражении (25 тысяч рублей) не позволяет рассматривать ее в качестве серьезного подспорья. В то же время такой грант интересен начинающим предпринимателям и тем, кто действительно серьезно относится к развитию малого бизнеса и привык беречь каждый рубль.

В районе немало примеров действенного вложения грантовых денег. Так, в прошлом году за счет выигранного гранта один из салонов красоты села Кочубеевское закупил новое современное оборудование для парикмахерской. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг и повысить их качество. В конечном итоге рост выручки составил порядка 10-15 процентов.

http://www.stapravda.ru/20170124/v_kochubeevskom_rayone_oboroty_malykh_i_srednikh_predpriyatiy_vy_99826.html