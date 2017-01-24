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24 января 2017 г.

В домах с непосредственным способом управления остается прежний порядок оплаты ОДН

Сейчас много говорится об изменении порядка расчетов за ресурсы на общедомовые нужды. Напомним, что с 1 января 2017 года в так называемую первую строку платежек включаются расходы на оплату холодной, горячей воды и электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, верхний предел платы за ОДН не может превышать соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

В Ставропольском городском расчетном центре обращают внимание, что новации никоим образом не затрагивают многоквартирные дома с непосредственным способом управления, а также те, где собственники не выбрали или не реализовали выбранный способ управления. В этих случаях сохраняется прежняя схема расчетов за ресурсы на общедомовые нужды. Соответственно, размер ежемесячных платежей за ОДН определяется исходя из разницы между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков, уточняют в СГРЦ.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/v_domakh_s_neposredstvennym_sposobom_upravleniya_ostaetsya_prezh_99846.html
Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ) (ссылки по теме)
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