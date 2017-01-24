В Александровском районе возобновлено движение транспорта

В Александровском районе сняты ограничения движения транспорта. Напомним, из-за неблагоприятных метеоусловий почти сутки был закрыт для проезда участок с 34 по 38 километр автодороги «Курсавка – Крымгиреевское – Александровское».

В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Госавтоинспекция следит за дорожным движением и состоянием проезжей части, на трассах федерального и регионального значения дежурит снегоуборочная техника.

http://www.stapravda.ru/20170124/v_aleksandrovskom_rayone_vozobnovleno_dvizhenie_transporta_99844.html