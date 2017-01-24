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24 января 2017 г.
Успехи молодых экологов / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Успехи молодых ставропольских экологов

В Год экологии cтуденты Cтав-ропольского государственного агроуниверситета, завтрашние специалисты по направлению «Экология и природопользование», особенно серьезное внимание уделяют теме экологической экспертизы предприятий. Кстати, недавно успешно проявили себя магистранты первого года обучения факультета экологии и ландшафтной архитектуры: Анна Григорьева cтала лидером VII Всероссийской олимпиады развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России в номинации «Благоустройство и жизнеобеспечение города», а Алла Пержинская – VI Всероссийского природоохранного конкурса «Сохраним и приумножим природу России» в номинации «Охрана атмосферного воздуха».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/uspekhi_molodykh_stavropolskikh_ekologov_99836.html
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