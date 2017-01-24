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24 января 2017 г.

Управление Роскомнадзора по СКФО проводит день открытых дверей по персональным данным

1 января в управлении Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты персональных данных.

Для всех желающих это отличная возможность получить детальные консультации специалистов и задать интересующие вопросы по столь актуальной, но вместе с тем довольно щекотливой теме. Кроме того, посетители смогут оставить жалобы о нарушениях своих прав как субъектов персональных данных.

«С одной стороны, в нашей стране сейчас на достойном уровне обеспечивается защита прав гражданина при обработке сведений о нем. Нормативно-правовая база постоянно корректируется, чтобы отвечать текущим реалиям, и это позволяет осуществлять эффективный контроль за обработкой и распространением персональных данных в разных сферах нашей жизни, – констатирует руководитель управления Роскомнадзора по СКФО Дмитрий Поляничев. – Но вместе с тем сохраняется и другая тенденция: люди продолжают бездумно раскрывать сведения о себе, что особенно актуально для интернет-пространства. И наиболее беззащитны перед этими угрозами, к сожалению, оказываются дети. Понятно, что избежать распространения персональных данных в Сети уже просто невозможно. Мы дистанционно покупаем билеты на поезда и самолеты, совершаем покупки в онлайн-магазинах, общаемся в социальных сетях под подлинными именами. Но разумная осторожность и соблюдение простейших правил личной информационной гигиены могут предотвратить очень серьезные неприятности. Ведь одно дело – избавиться от надоевших спам-рассылок, и совсем другое – последствия серьезного репутационного или финансового удара, полученного из-за собственной неосмотрительности в раскрытии данных о себе».

К слову, в управлении отмечают, что в последние годы одними из самых распространенных стали жалобы людей как раз на интернет-ресурсы, слишком вольно обращающиеся с персональными данными (сайты злостных нарушителей закона, кстати, впоследствии вносятся в специальный реестр). Также немало претензий население предъявляет и к кредитным организациям, передающим персональные сведения коллекторским агентствам порой без полученного в соответствии с законом согласия клиента.

«Все подобные ситуации должны привести людей к мысли, что, оставляя сведения о себе, всегда нужно оценивать, кому и для каких целей вы их даете. Если же у вас возникли подозрения, что переданные вами персональные данные кто-то использует не по назначению, незамедлительно обращайтесь за поддержкой к нашим специалистам, которые обязательно разберутся в ситуации и предпримут все меры для восстановления ваших прав», – заверил Д. Поляничев.

* * *

День открытых дверей в управлении Роскомнадзора по СКФО пройдет 31.01.2017 (начало – в 10.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 8, каб. 220. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Предварительная регистрация по телефону (8652) 57-70-15.

 

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/upravlenie_roskomnadzora_po_skfo_provodit_den_otkrytykh_dverey_p_99869.html
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