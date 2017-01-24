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24 января 2017 г.
Обменялись опытом с астраханцами / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Ставропольские работники культуры обменялись опытом с астраханцами

В Ставропольском краевом центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры совместно с Учебно-методическим центром по художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и туризма Астраханской области проведена межрегиональная конференция на тему «Специфика обучения специальным дисциплинам в детских художественных школах». Работники учреждений культуры двух регионов приняли участие в профессиональных дискуссиях, обменялись опытом. В рамках конференции прошли встречи с педагогами и учащимися детских школ искусств и Ставропольского краевого художественного училища.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/stavropolskie_rabotniki_kultury_obmenyalis_opytom_s_astrakhantsa_99837.html
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