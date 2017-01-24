Сотруднику миграционной службы предложили 120 тысяч за «помощь» в сдаче экзамена по русскому языку

Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки. Подозреваемый в служебном кабинете заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю передал ему 120 тысяч рублей в качестве «платы» за помощь при прохождении комиссии по русскому языку гражданам Азербайджана, а также беспрепятственное оформление документов – вида на жительство, временного проживания и гражданства РФ. Полицейский от денег отказался, а действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК краевого главка МВД, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170124/sotrudniku_migratsionnoy_sluzhby_predlozhili_120_tysyach_za_pomo_99877.html