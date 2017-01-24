С 25 января на Ставрополье ожидается снег

На Ставрополье вновь придут похолодание и осадки в виде мокрого снега и туман. Таков прогноз до конца недели синоптиков региона. Снегопад может создать проблемы в дорожном движении – ограничение видимости, наледь на дорогах, снежные накаты. Особо сложная ситуация может возникнуть в северных районах края, в первую очередь, на трассах федерального и регионального значения.

Уже сейчас наряды ДПС ведут круглосуточное дежурство, наблюдая за состоянием проезжей части, снегоуборочная техника находится на трассах.

В связи с погодными условиями Госавтоинспекция региона рекомендует быть крайне внимательными, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/s_25_yanvarya_na_stavropole_ozhidaetsya_sneg_99884.html