2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
24 января 2017 г.
Металлический скачок / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Рост промышленного производства отмечен на Ставрополье

Индекс промышленного производства на Ставрополье в прошлом году составил 108 процентов, сообщили в министерстве экономического развития. Заметный рост продемонстрировали обрабатывающие производства – с плюсом в десять процентов. Прибавку обеспечили продовольственная индустрия, выпуск кожаных, резиновых и пластмассовых изделий. Существенно вырос индекс металлургического производства и готовых металлических изделий – с 85 до 112 процентов. Скачок произошел и в сфере электрооборудования – более чем на треть. Объем отгруженной промышленной продукции в крае превысил 344 млрд рублей, что на восемь процентов больше, нежели в позапрошлом году.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170124/rost_promyshlennogo_proizvodstva_otmechen_na_stavropole_99842.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
В Ставропольском крае подорожали молочные продукты
В Ставрополе назначен новый руководитель муниципального пассажирского автопредприятия
Рост промышленного производства отмечен на Ставрополье
В Кочубеевском районе обороты малых и средних предприятий выросли на четверть
На Ставрополье появился дополнительный инструмент поддержки реального сектора
Ставропольский край
Застраховал жизнь – получи налоговый вычет
Более 350 жителей сёл прослушали курсы финансовой грамотности в Ставропольском крае
В Ставропольском крае открыли «Горячую линию» по вопросам мониторинга рынка труда
В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом
Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!