Рост промышленного производства отмечен на Ставрополье

Металлический скачок / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

Индекс промышленного производства на Ставрополье в прошлом году составил 108 процентов, сообщили в министерстве экономического развития. Заметный рост продемонстрировали обрабатывающие производства – с плюсом в десять процентов. Прибавку обеспечили продовольственная индустрия, выпуск кожаных, резиновых и пластмассовых изделий. Существенно вырос индекс металлургического производства и готовых металлических изделий – с 85 до 112 процентов. Скачок произошел и в сфере электрооборудования – более чем на треть. Объем отгруженной промышленной продукции в крае превысил 344 млрд рублей, что на восемь процентов больше, нежели в позапрошлом году.

http://www.stapravda.ru/20170124/rost_promyshlennogo_proizvodstva_otmechen_na_stavropole_99842.html