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24 января 2017 г.
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Российский детский фонд и администрация Ставрополя договорились о сотрудничестве

В мэрии Ставрополя состоялась встреча главы города А. Джатдоева с председателем краевого отделения Российского детского фонда П. Слезавиным, в ходе которой подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает оказание администрацией содействия в проведении благотворительных мероприятий фонда, направленных на оказание помощи многодетным, малоимущим семьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стороны договорились подготовить конкретный план благотворительных мероприятий, объединив в этой работе общественность и бизнес-структуры города.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170124/rossiyskiy_detskiy_fond_i_administratsiya_stavropolya_dogovorili_99839.html
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