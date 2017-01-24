Российский детский фонд и администрация Ставрополя договорились о сотрудничестве

Доброе дело / «Ставропольская правда» от 24 января 2017 г.

В мэрии Ставрополя состоялась встреча главы города А. Джатдоева с председателем краевого отделения Российского детского фонда П. Слезавиным, в ходе которой подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает оказание администрацией содействия в проведении благотворительных мероприятий фонда, направленных на оказание помощи многодетным, малоимущим семьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стороны договорились подготовить конкретный план благотворительных мероприятий, объединив в этой работе общественность и бизнес-структуры города.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170124/rossiyskiy_detskiy_fond_i_administratsiya_stavropolya_dogovorili_99839.html