На очередном совещании с участием председателей советов общественного самоуправления глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал о ближайших планах развития города. В числе приоритетов – возведение нового путепровода над железной дорогой, разделяющей город на две части. Это будет масштабное сооружение протяженностью порядка 300 метров, с двумя полосами движения в обе стороны, соответствующей развязкой. После его пуска придёт черед ремонта ныне действующего путепровода.

Как рассказали в администрации Невинномысска, также планируется создание на территории муниципалитета единого мощного транспортно-пересадочного узла. Но сначала необходимо привести в надлежащий вид площадь перед железнодорожным вокзалом.

В ходе прошедшего совещания было отмечено, что по планам строительства путепровода, а также по внутриквартальному благоустройству, ремонту дорог у Невинномысска есть поддержка губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Была озвучена на встрече и такая информация: в этом году Минерально-химическая компания «ЕвроХим» приняла решение оказать помощь в проведении ремонта спортивно-культурного комплекса «Олимп». По мнению невинномысского градоначальника, социальная деятельность компании является примером для представителей деловой среды Невинномысска.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170124/prioritety_nevinnomysska__novyy_puteprovod_remont_dvorov_dorog_i_99847.html