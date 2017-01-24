О хамах, пьянстве за рулем и штрафах говорили в ГИБДД Ставрополья

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения края полковник полиции Алексей Сафонов провел пресс-конференцию об итогах деятельности Управления ГИБДД ГУ МВД России по СК за 2016 год и ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что в минувшем году на дорогах края зарегистрировано 3177 ДТП, в которых более 4 тысяч человек получили травмы, погибли 465.

В Госавтоинспекции составили досье своих постоянных клиентов, с которыми теперь работают адресно. Как правило, на таких водителях висят десятки неоплаченных штрафов, в регионе они проездом. Только в прошлом году в отношении таких нарушителей за неуплату штрафов в срок оформлено 35 тысяч дел, которые переданы в суды.

По-прежнему остаются претензии у Госавтоинспекции к качеству работы автошкол, отмечается рост ДТП с участием малоопытных водителей. Ситуацию должны изменить предпринятые меры при сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. Так, с 1 сентября 2016 года для объективности оценки знаний полностью устранен человеческий фактор (теория сдается на компьютерах, а процесс вождения записывается 4-6 камерами с разных ракурсов).

В 80 процентах причиной аварий является нарушение скоростного режима. Но свой вклад вносят и водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В 2016 году на Ставрополье в 180 трагедиях по вине пьяных водителей погибли 79 человек. Большие надежды инспекторы возлагали на ужесточение законодательства (напомним, в отношении водителей, которые повторно садятся за руль пьяными, введена уголовная ответственность). Но меньше пить за рулем не стали, а в ряде крупных городов потребляют даже больше! Вот и в нашем крае впервые за четыре года статистика ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения возросла. Только за 2016 год на ставропольских дорогах выявлено более 12 тысяч нетрезвых водителей. А ежесуточно это 40-50 человек в будни и около 70 человек в выходные! Возбуждено 1200 уголовных дел за повторное управление в состоянии опьянения, 70 человек получили наказание в виде реального лишения свободы, остальные – обязательные работы и штрафы в размере от 100 тысяч.

За неоплаченные штрафы наказывают не только рублем. За 2016 год 674 водителя-должника получили несколько суток административного ареста, более 800 человек трудились на обязательных работах, а свыше 20 тысяч оплатили штрафы в двойном размере.

На территории края возросло количество ДТП с участием пассажирского транспорта (в 95 авариях 12 человек погибли и 150 человек пострадали). Более половины из этих ДТП произошли в Ставрополе, затем в рейтинге аварийности следуют Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки. Госавтоинспекцией выявлены многочисленные факты нелегальных перевозок, отсутствие лицензии, управление неисправными автобусами.

В числе новшеств 2017 года – приятное известие для тех, кто собирается регистрировать авто, получить или поменять водительское удостоверение. Теперь госпошлину можно оплачивать через единый портал Государственных услуг с 30-процентной скидкой. А заодно и существенно упростить саму процедуру – например, выбрать удобное для себя время посещения, уменьшить сроки обслуживания.

Объяснили на пресс-конференции и алгоритм применения участниками ДТП «Европротокола». Основные принципы – это отсутствие в ДТП пострадавших людей, обоюдное согласие сторон и ущерб до 50 тысяч рублей. Оформляется вкладыш, который прилагается к страховому полюсу, где схематично и без замеров рисуется схема расположения транспортных средств при ДТП, прилагаются фото или видео. Дальше документы передаются в Госавтоинспекцию для оформления, специалист определит степень вины сторон, осмотрит поврежденные автомобили и составит акт, вынесет постановление. Затем все эти документы необходимо передать в страховую компанию. Инспекторы призывают автовладельцев не бояться самостоятельно оформлять ДТП – процесс давно отлажен. Например, в Ставрополе ежедневно происходит 40 – 50 аварий, из них в 30 процентах случаев участники заполняют бумаги сами.

Обсудили на пресс-конференции о резонансную тему, когда водители не пропускают «Скорую помощь». Оказалось, только за 2016 год на территории Ставропольского края зарегистрировано 1222 факта непредоставления преимущества проезда экстренным службам. «Портрет» таких водителей: типичные хамы с веером неоплаченных штрафов.

http://www.stapravda.ru/20170124/o_khamakh_pyanstve_za_rulem_i_shtrafakh_govorili_v_gibdd_stavrop_99875.html