Мошенник с помощью найденной сим-карты обокрал жительницу Ставрополья

«Нашел» деньги на улице / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В районный отдел полиции МВД России по Буденновскому району с заявлением о хищении денег с банковской карты обратилась местная жительница.

Похититель, 32-летний житель Буденновска, задержан. Он нашел на улице сим-карту. Воспользовавшись тем, что к ней подключена услуга «Мобильный банк», перевел денежные средства на свой личный счет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/moshennik_s_pomoschyu_naydennoy_simkarty_obokral_zhitelnitsu_sta_99861.html