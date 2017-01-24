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«Нашел» деньги на улице / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

Мошенник с помощью найденной сим-карты обокрал жительницу Ставрополья

В районный отдел полиции МВД России по Буденновскому району с заявлением о хищении денег с банковской карты обратилась местная жительница.

Похититель, 32-летний житель Буденновска, задержан. Он нашел на улице сим-карту. Воспользовавшись тем, что к ней подключена услуга «Мобильный банк», перевел денежные средства на свой личный счет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170124/moshennik_s_pomoschyu_naydennoy_simkarty_obokral_zhitelnitsu_sta_99861.html
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