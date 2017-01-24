Льготные кредиты для АПК можно будет получить в Россельхозбанке

Минсельхоз России и Россельхозбанк подписали соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5%.

Как пояснили в федеральном аграрном ведомстве, по новому порядку субсидирования в нынешнем году компенсацию части процентной ставки по займам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям. Это позволит банкам выдавать аграриям суммы по ставке не выше пяти процентов годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для крестьян. Россельхозбанк стал первым из профильных финансовых учреждений, заключивших подобное соглашение с Минсельхозом России. «Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее действующей процедуры, – подчеркнул председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

Новый порядок позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а главное – избавить агропроизводителей от длительных процедур получения субсидии.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170124/lgotnye_kredity_dlya_apk_mozhno_budet_poluchit_v_rosselkhozbanke_99858.html