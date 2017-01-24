Кисловодчанин из ревности сделал ложный донос на знакомого

Донос на почве ревности / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В Кисловодске с заявлением в полицию обратился 19-летний местный житель и попросил привлечь к уголовной ответственности знакомого, который завладел принадлежащим ему автомобилем.

В ходе расследования правоохранители установили, что заявление лживо. Молодой человек сам одолжил знакомому автомашину, а в полицию написал заявление на почве ревности, после того как увидел в отъезжающем автомобиле свою девушку. По факту ложного доноса возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/kislovodchanin_iz_revnosti_sdelal_lozhnyy_donos_na_znakomogo_99862.html