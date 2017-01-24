Что интересовало шпионов ЦРУ в советском Ставрополе

Советский Ставрополь глазами американских шпионов / «Ставропольская правда» от 25 января 2017 г.

В январе 2017 года разведуправление США выложило в открытый доступ 930 тысяч документов, содержащих более 12 миллионов страниц. Среди них около двух тысяч отчетов американских шпионов посвящено Ставрополю. Каким агенты Лэнгли увидели город в 50-60 годах, о чем докладывали в ЦРУ и как сильный ветер спас жителей от отравления?

На схемы, нарисованные американскими шпионами, сейчас смотреть немного смешно. На первый взгляд, кажется, что их автор – ребенок: кривоватые линии, небрежно очерченные контуры леса. Но даже на такой весьма условной карте центр Ставрополя вполне узнаваем. Рыночная площадь, судя по местоположению, это современная площадь Ленина, рядом центральный парк, вниз уходит проспект Ворошилова (ныне Карла Маркса), есть пометка о заброшенной железнодорожной ветке. Цифрами обозначены крайисполком, Министерство госбезопасности, прокуратура и даже баня и булочная.

Еще одна карта Ставрополя может озадачить даже местных. На ней Ворошиловский проспект уже переименован в «Сталин-авеню», параллельно которой идут первая, вторая, третья и четвертая улицы Калинина. Расположены они в районе современной Комсомольской горки. Жаль, что из приложенной справки не узнать, на основании каких данных американцы составили эту карту.

Можно в архивах найти и другие карты, относящиеся к Ставропольскому краю. Это и схема Пятигорска, и рудников рядом с ними, и карта газового месторождения в Изобильненском районе. Позже, с развитием технического вооружения, место рукописных карт заняли снимки с самолетов и спутников. На них запечатлены военные объекты – часть, расквартированная в Ставрополе, Суворовское училище, военный склад рядом с Новоалександровском.

У разведчиков была информация о площади каждого из объектов, находящихся там зданиях и их предназначении, местах, где хранится горючее, и даже предполагаемое размещение вышек, через которые налажен секретный канал связи.

Особо тщательно агенты ЦРУ фиксировали всю информацию о транспортных узлах, где находятся железнодорожные станции и куда ведут пути, о состоянии автодорог, аэропортов и баз ГСМ. Эти данные фигурируют в десятках документов и от года к году обновляются.

Некоторые фразы наводят на мысль, что планы американцев были далеки от мирных: «По улице Ленина в один ряд могут пройти три военных грузовика», «Летное поле представляет собой идеальную площадку для приземления летом и зимой в те дни, когда снег не слишком глубок. 2-3 дивизии могут здесь с легкостью приземлиться».

В справке о Ставрополе можно найти информацию и о том, как проехать к центру города несколькими путями и как выехать из него, если основные дороги перекроют.

Большого восхищения город у агентов Лэнгли не вызвал. По их словам, он имеет невысокую значимость, потому расположен вдалеке от транспортных магистралей, в целом представляет собой заштатный провинциальный городок, жители которого обходятся без канализации.

Шпионы ЦРУ следили и за политической обстановкой в стране. Отношение руководства СССР к Ставропольскому краю в своей справке они сформулировали следующим образом: «Несмотря на преданность Ставропольского края властям, проявленную во время Второй мировой войны, Москва не доверяет выходцам со Ставрополья. Поэтому в крае не развивается промышленность и новые инвестиции делаются не для выгоды местного населения, а в силу географического положения края».

В начале 50-х агенты Лэнгли еженедельно отчитывались о «симптомах психологической уязвимости». Разведчики анализировали советскую прессу, особо уделяя внимание всем заметкам с критикой власти. Есть в этих отчетах и цитаты из статей «Ставропольской правды». К примеру, в мае 1952 года газета сообщала, что власти Ворошиловского, Воронцово-Александровского и Солдато-Александровского районов не следят за состоянием дел на полях, на которых уже разрослись сорняки. А в 1953 году «Ставрополка» критиковала администрацию Труновского и Старомарьевского районов, где слабо развита местная пресса.

Интересовало разведчиков и положение дел в сельском хозяйстве. Один из документов от 1953 года озаглавлен «Колхозы рядом со Ставрополем». В нем указывается, что в семи хозяйствах содержится 15 тысяч овец, 600-700 лошадей и около сотни коров. Здесь выращивается пшеница, кукуруза, ячмень, люцерна, свекла, картофель и помидоры, а с одного акра собирается 600 фунтов зерна, это примерно семь центнеров с гектара. По современным меркам это очень низкая урожайность. Для сравнения, в иных сельхозпредприятиях Ставрополья урожайность в 2016 году превысила 80 центнеров с гектара.

На основе общедоступной информации американские разведчики составили немало отчетов. Тщательно фиксировались данные не только по сельскому хозяйству, но и по работе пищевой промышленности, подготовке медработников. Шпионы даже вели свои «дневники погоды», а в справке о Ставропольском крае отдельно указали, с какой силой и в каких направлениях в регионе дует ветер: «примерно каждые три недели сильный северо-восточный ветер дует в течение пяти-семи дней без перерыва».

Ставропольский ветер стал одним из главных героев еще одного секретного документа. В нем рассказывается об ошибке, произошедшей во время учений, на которых военные отрабатывали бой внутри города. На рыночной площади в центре города они должны были устроить дымовую завесу, но вместо безвредного вещества распылили ядовитый газ. От гибели ставропольчан спас ветер. Он унес большую часть газа и нейтрализовал его смертельный эффект. Около 200 пострадавших отделались отравлением. За ошибку свободой поплатился капитан Разумов, который командовал учениями вместо полковника Какоева. Последний в тот момент находился в отпуске.

Основная масса документов про Ставрополь из архива ЦРУ относится к 50-60-м годам. Еще один всплеск внимания город вызвал в 80-х, когда претендентом на пост генсека стал выходец со Ставрополья Михаил Горбачев. Разведчики, кстати, считали сомнительными его шансы стать лидером партии, но указывали на изменившееся отношение всесоюзного центра к ставропольчанам.

Среди нескольких тысяч документов о Ставрополье и его городах есть и другие отчеты ЦРУ с пометкой «Совершенно секретно». Любителям шпионских историй остается их только найти. Теперь доступ открыт.

Ольга ОСИПОВА

http://www.stapravda.ru/20170124/chto_interesovalo_shpionov_tsru_v_sovetskom_stavropole_99854.html