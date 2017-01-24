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Более 350 жителей сёл прослушали курсы финансовой грамотности в Ставропольском крае

Во многих российских регионах действуют программы повышения финансовой грамотности различных социальных групп – от школьников до пенсионеров. Координатором таких программ является Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного банка. С января прошлого года к этой работе подключился и Ставропольский государственный аграрный университет. Вуз стал исполнителем контракта, по условиям которого преподаватели реализовали образовательный курс по финансовой грамотности с применением дистанционных образовательных технологий. Проект предназначен для работников сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств. За ноябрь – декабрь 2016 года вуз обучил 356 работников аграрной отрасли нескольких районов края.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170124/bolee_350_zhiteley_sel_proslushali_kursy_finansovoy_gramotnosti__99821.html
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