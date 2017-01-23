ВТБ предоставил инвестиционный кредит СПК колхоз-племзавод «Казьминский»

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО предоставил кредит в размере 90 млн рублей сроком на 5 лет крупнейшему сельскохозяйственному предприятию региона – СПК колхоз-племзавод «Казьминский». Предоставленное финансирование будет направлено на приобретение 11 сельскохозяйственных комбайнов.

Банк ВТБ и СПК колхоз-племзавод «Казьминский» сотрудничают с 2013 года. На финансирования текущих расходов и капитальных вложений предприятию установлен кредитный лимит в размере 700 млн рублей.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, подчеркнул: «Инвестиции аграриев в современную сельхозтехнику непременно влекут за собой рост экономической эффективности сельхозпредприятия. Наличие собственного парка техники – один из важных факторов, влияющих на показатели деятельности компании. Уверен, что инвестиции нашего стратегического партнера – СПК «Казьминский» – будут способствовать дальнейшему росту и развитию предприятия».

Сергей Шумский, председатель СПК «Казьминский», прокомментировал: «Колхоз занимает первое место по урожайности пшеницы на Кубани уже пятый год подряд. Результат жатвы-2016 — 82 центнера с гектара. Бесспорно, увеличение технопарка позволит предприятию как минимум сохранить достигнутые позиции».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170123/vtb_predostavil_investitsionnyy_kredit_spk_kolkhozplemzavod_kazm_99805.html