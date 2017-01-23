Фото: из архива газеты «СП»

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска дважды уступила в Ярославле местной команде «Ярославич» — 1:3 и 0:3.

Имея семь побед в 24 играх, трансгазовцы опустились с десятого на одиннадцатое место в турнире из 12 коллективов, а их соперники, шедшие вторыми, возглавили турнирную таблицу. 28 и 29 января в Георгиевске наши ребята проведут две непростые игры с ушедшим на вторую позицию в турнирной таблице коллективом «Прикамье» из Перми.

http://www.stapravda.ru/20170123/voleybolisty_transgazstavropol_ustupili_v_yaroslavle_khozyaevam__99804.html