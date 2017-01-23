Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
23 января 2017 г.

В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом

Грипп. Здоровье

Грипп постепенно отступает. Такие выводы позволяет сделать статистика прошлой недели. Специалисты управления Роспотребнадзора сообщают, что в этот период за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 14844 человека, показатель заболеваемости стал на пять процентов ниже уровня предыдущей недели. Однако расслабляться не стоит, при первых признаках простуды необходимо обращаться за медицинской помощью.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/v_stavropolskom_krae_snizhaetsya_kolichestvo_zabolevshikh_grippo_99831.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Здоровье
В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом
Врач Галина Гулиева спасла многие жизни, обучила тысячи студентов
Какие комнатные цветы самые опасные?
Польза и вред консервированных продуктов
В Пятигорске «Центральный» стадион станет «безбарьерным» в 2017 году
Ставропольский край
Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат
На Ставрополье появился дополнительный инструмент поддержки реального сектора
Ставрополье вновь накрыло снегом
Ночной мороз и мокрый снег ожидаются на Ставрополье
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!