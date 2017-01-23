Фотография к статье В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом
Грипп. Здоровье
Грипп постепенно отступает. Такие выводы позволяет сделать статистика прошлой недели. Специалисты управления Роспотребнадзора сообщают, что в этот период за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 14844 человека, показатель заболеваемости стал на пять процентов ниже уровня предыдущей недели. Однако расслабляться не стоит, при первых признаках простуды необходимо обращаться за медицинской помощью.