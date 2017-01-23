В Ставропольском крае снижается количество заболевших гриппом

Грипп постепенно отступает. Такие выводы позволяет сделать статистика прошлой недели. Специалисты управления Роспотребнадзора сообщают, что в этот период за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 14844 человека, показатель заболеваемости стал на пять процентов ниже уровня предыдущей недели. Однако расслабляться не стоит, при первых признаках простуды необходимо обращаться за медицинской помощью.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/v_stavropolskom_krae_snizhaetsya_kolichestvo_zabolevshikh_grippo_99831.html