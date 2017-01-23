В Ставропольском крае открыли «Горячую линию» по вопросам мониторинга рынка труда

В Ставропольском крае открыли «Горячую линию», которая позволит работникам отстаивать свои права. В случае сокращения, массового увольнения, введения режима неполного рабочего дня, нарушения трудовых прав жители края могут обратиться за помощью. Телефон: 8 8652 94 39 52.

В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края сообщили, телефоны «Горячей линии» действуют во всех 32 учреждениях занятости населения. Подробную информацию можно получить на сайте stavzan.ru в разделе «Занятость населения».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/v_stavropolskom_krae_otkryli_goryachuyu_liniyu_po_voprosam_monit_99834.html