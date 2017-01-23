Строительство тренировочных площадок к ЧМ 2018 на Ставрополье проконтролирует общественность
В министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК прошло совещание по вопросу строительства и реконструкции спортивных объектов под председательством первого вице-премьера регионального правительства Ивана Ковалева. В первую очередь речь шла о тренировочных площадках, которые должны быть готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года в городах Железноводске, Лермонтове, Кисловодске и Ессентуки. К контролю за ходом работ планируется подключить общественность в формате онлайн-трансляций на официальных сайтах городов-курортов.