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23 января 2017 г.

Строительство тренировочных площадок к ЧМ 2018 на Ставрополье проконтролирует общественность

В министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК прошло совещание по вопросу строительства и реконструкции спортивных объектов под председательством первого вице-премьера регионального правительства Ивана Ковалева. В первую очередь речь шла о тренировочных площадках, которые должны быть готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года в городах Железноводске, Лермонтове, Кисловодске и Ессентуки. К контролю за ходом работ планируется подключить общественность в формате онлайн-трансляций на официальных сайтах городов-курортов.

 

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170123/stroitelstvo_trenirovochnykh_ploschadok_k_chm_2018_na_stavropole_99801.html
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