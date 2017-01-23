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23 января 2017 г.

Ставрополье вновь накрыло снегом

В минувшие выходные Ставрополье вновь накрыло снегом. Самое толстое «белое одеяло» образовалось в городах Кавказских Минеральных Вод. В Кисловодске, например, толщина снежного покрова достигала 18 сантиметров. В среднем же по краю — от восьми до 13 сантиметров. Меньше всего снега выпало В Новоалександровском, Арзгирском и Буденновском районах. Как сообщили нам в Ставропольском гидрометеоцентре, прошедшие снегопады — это несомненное благо для озимых посевов в связи с грядущими холодами, которые ожидаются в ближайшие дни, когда ночные температуры опустятся до -8...-13 градусов. Но к сожалению, из-за сильного ветра кое-где снег был сдут с верховых участков полей. А новые снегопады ожидаются в ближайшие среду и четверг.

В краевом управлении МЧС предупреждают о гололеде на дорогах. Существует также вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП. 23 января из-за уборки снега на трассе на несколько часов было ограничено движение на участке дороги Александровское — Курсавка. Были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, связанные с ухудшением погоды в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Андроповском, Александровском, Изобильненском, Георгиевском, Грачевском и ряде других районов.

В связи со снегопадами прибавилось работы у коммунальных служб. Почти во всех городах и районах в минувшие выходные муниципальным органам власти пришлось сформировать дополнительные звенья и бригады, которые занимались уборкой снега. Эти работы продолжались и в понедельник. В итоге главные снежные завалы удалось расчистить. Но самой большой проблемой стала расчистка внутридомовых территорий. Штатной численности двориков попросту не хватает, чтобы расчистить подходы к каждому подъезду. Поэтому, как сообщили нам в комитете городского хозяйства Ставрополя, местные власти в ближайшие дни проведут выборочную проверку и составят протоколы на управляющие компании и ТСЖ, которые не справились с уборкой. А сейчас есть возможность подготовить технику и запастись противогололедными материалами, чтобы достойно встретить новые снегопады, которые ожидаются 25 и 26 января.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20170123/stavropole_vnov_nakrylo_snegom_99823.html
Фотография к статье Ставрополье вновь накрыло снегом
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